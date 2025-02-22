КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», «Барыс» – с «Адмиралом», «Северсталь» в гостях у «Автомобилиста», СКА против «Куньлуня», «Локомотив» примет «Сибирь»

«Авангард» сыграет с «Амуром», «Барыс» – с «Адмиралом», «Северсталь» проведет гостевой матч с «Автомобилистом», СКА будет противостоять «Куньлуню», «Локомотив» примет «Сибирь» Фонбет Чемпионат КХЛ Авангард – Амур Дата проведения 22 февраля, 14.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Светлана Журова: «Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и без каких-либо ограничений»
- Кревязюк об изменении текста гимна в ответ на слова Трампа: «Он меняется, когда того требует момент. Канада – суверенное государство. У нас своя культура, мы сильны»
Свежие комментарии