Театр абсурда
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Театр абсурда

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Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

«Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу – и фон получился еще более странным»: Джоконда жила на другой планете - или в будущем, пишет Daily Star«Самая известная картина в мире была «восстановлена» в первоначальном виде с помощью искусственного интеллекта, но, похоже, это оставило больше вопросов, чем ответов.

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