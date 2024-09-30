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В Госдуму внесли проект федерального бюджета

Основными приоритетами названы выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, а также технологический суверенитет Правительство в понедельник, 30 сентября, внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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