В Госдуму внесли проект федерального бюджета

Основными приоритетами названы выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, а также технологический суверенитет Правительство в понедельник, 30 сентября, внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.