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Нижегородская правда

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Нижегородец погиб при пожаре в многоэтажке

Нижегородец погиб при пожаре в многоэтажке

В многоэтажном доме в Павлово произошёл пожар в одной из квартир. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из опасной зоны 4 человек с использованием спасательных масок, ещё 12 жильцов были эвакуированы.

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