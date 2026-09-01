Два независимых барабана, 34 программы и автоматическая дозировка — в корпусе шириной меньше 60 см. Новая стиральная и сушильная машина Xiaomi обрастает деталями

Xiaomi продолжает экспериментировать Xiaomi представила в Китае компактную стирально-сушильную машину Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg с двумя независимыми барабанами, о чем мы уже рассказывали, а теперь появились новые изображения и детали.
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