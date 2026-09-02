Бывшая возлюбленная Данилы Козловского ответила на его заявление об алиментах

Ольга Зуева, бывшая избранница Данилы Козловского, снова сделала публичное заявление. Актриса и модель, которая в сети ознакомилась с его опровержениями по вопросу о неуплате алиментов, рассказала, что последний денежный перевод на счет общей дочери Оды-Валентины приходил 4 июня.