Бывшая возлюбленная Данилы Козловского ответила на его заявление об алиментах

Ольга Зуева, бывшая избранница Данилы Козловского, снова сделала публичное заявление. Актриса и модель, которая в сети ознакомилась с его опровержениями по вопросу о неуплате алиментов, рассказала, что последний денежный перевод на счет общей дочери Оды-Валентины приходил 4 июня.
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