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Пятый канал

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Бывшая возлюбленная Данилы Козловского ответила на его заявление об алиментах

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского ответила на его заявление об алиментах

Ольга Зуева, бывшая избранница Данилы Козловского, снова сделала публичное заявление. Актриса и модель, которая в сети ознакомилась с его опровержениями по вопросу о неуплате алиментов, рассказала, что последний денежный перевод на счет общей дочери Оды-Валентины приходил 4 июня.

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