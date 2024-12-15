"Как провернуть этот фарш обратно?": Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех

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Комментарии
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StarPer
Скоро будем жить в большом кишлаке, они расплодятся как тараканы и их ни чем не выведешь. Просрало правительство Россию из нутри.
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Я свами согласна через 30. Лет русские сбегу т из своей страны ипи будут батраками
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13 час.
РР
Русский Россиянин
Ну наворотили, сам Путин подписал закон о ввозе всего этого зверья, а закон о запрете ввоза так и не приняли, получается что мёртвому припарка, отсутствием такого закона, толкают страну на кровь 90ых
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3 час.

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