"Как провернуть этот фарш обратно?": Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех

StarPer Скоро будем жить в большом кишлаке, они расплодятся как тараканы и их ни чем не выведешь. Просрало правительство Россию из нутри.

ЛЛ Людмила Лепаева Я свами согласна через 30. Лет русские сбегу т из своей страны ипи будут батраками