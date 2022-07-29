Русская весна

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Новолуганское под полным контролем Армии ДНР (ВИДЕО)

Новолуганское под полным контролем Армии ДНР (ВИДЕО)

Посёлок Новолуганское оставался последним опорным пунктом украинской армии на берегу водохранилища Углегорской ТЭС, но боевики ВСУ были выбиты из посёлка штурмовыми отрядами 3-й гвардейской бригады Армии ДНР, к сегодняшнему дню он полностью зачищен.

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