Новолуганское под полным контролем Армии ДНР (ВИДЕО)

Посёлок Новолуганское оставался последним опорным пунктом украинской армии на берегу водохранилища Углегорской ТЭС, но боевики ВСУ были выбиты из посёлка штурмовыми отрядами 3-й гвардейской бригады Армии ДНР, к сегодняшнему дню он полностью зачищен.