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PNAS: генетическая мутация позволяет людям высыпаться за четыре часа

PNAS: генетическая мутация позволяет людям высыпаться за четыре часа

Группа ученых из Шанхайского института фармацевтики Китайской академии наук и других институтов открыла новую мутацию, позволяющую некоторым людям полноценно высыпаться за 4–6 часов без вреда для здоровья.

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