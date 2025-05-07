PNAS: генетическая мутация позволяет людям высыпаться за четыре часа

Группа ученых из Шанхайского института фармацевтики Китайской академии наук и других институтов открыла новую мутацию, позволяющую некоторым людям полноценно высыпаться за 4–6 часов без вреда для здоровья.
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