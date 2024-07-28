Шантаж Обамы: стали известны подробности отстранения Байдена от предвыборной гонки

Президент США Джо Байден мог отказаться баллотироваться на второй срок не по своей воле. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём блоге на платформе Substack обратил внимание на то, что отстранение Байдена от предвыборной гонки могло стать результатом шантажа со стороны экс-президента Барака Обамы.