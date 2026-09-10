Вагон из метро Петербурга выставили на торги за 1,5 млн

Петербургский метрополитен продолжает обновлять подвижной состав. На смену устаревшим вагонам, которые эксплуатировались почти полвека и проехали свыше 1,5 млн километров, приходят современные поезда «Балтиец».
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