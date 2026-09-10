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Вагон из метро Петербурга выставили на торги за 1,5 млн

Вагон из метро Петербурга выставили на торги за 1,5 млн

Петербургский метрополитен продолжает обновлять подвижной состав. На смену устаревшим вагонам, которые эксплуатировались почти полвека и проехали свыше 1,5 млн километров, приходят современные поезда «Балтиец».

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