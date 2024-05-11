В Оренбурге полицейские ППС спасли мужчину, тонувшего в паводковой воде

Сотрудниками полка ППС полиции МУ МВД России «Оренбургское» Еленой Решетовой, Семеном Ахватовым и Кириллом Марковым осуществлялось патрулирование затопленных зон на территории СНТ «Медик», когда они услышали крик местной жительницы, звавшей на помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии