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Смородская о «Зените»: «Бразильцы хотят не играть, а понтоваться, не бегут. Смешно, когда не могут на дриблинге обыграть защитника. Не зря они вылетели с ЧМ»

Бывший президент «Локомотива»  Ольга Смородская  раскритиковала бразильских легионеров « Зенита ». «Трудно судить, кто из клубов РПЛ провел наилучшую работу на трансферном рынке.

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