Штурм Великой Новосёлки, 23 декабря. После небольшой перегруппировки российские войска начали зачистку Сторожевого и постепенно продвигаются к Нескучному.
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Штурм Великой Новосёлки, 23 декабря. После небольшой перегруппировки российские войска начали зачистку Сторожевого и постепенно продвигаются к Нескучному.
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