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Натали Портман очаровала Канны элегантным мини на премьере фильма

Натали Портман очаровала Канны элегантным мини на премьере фильма

Актриса выбрала сдержанный, но эффектный образ Фото: открытые источники На 78-м Каннском кинофестивале Натали Портман представила анимационный фильм «Арко», в котором выступила как продюсер и озвучила главную героиню.

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