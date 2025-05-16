Натали Портман очаровала Канны элегантным мини на премьере фильма

Актриса выбрала сдержанный, но эффектный образ Фото: открытые источники На 78-м Каннском кинофестивале Натали Портман представила анимационный фильм «Арко», в котором выступила как продюсер и озвучила главную героиню.
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