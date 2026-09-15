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Операторы беспилотных систем уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Операторы беспилотных систем уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

51‑я армия ликвидировала два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

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