За всё надо платить, или... русские всегда возвращаются за своими деньгами

Alexander Kozlov Наша политика бить по хвостам. То же самое с побегом олигархов. Объявляют в розыск, когда денежки тю-тю, а клиент в Лондоне. А самое обидное, что то же самое в военных действиях. Только после ударов врага задумываемся, а это гибель людей. Наших людей.

alik3456 Джексон Русские за водкой всегда возвращаются , чтоб забрать её... А за деньгами евреи бегают и канючат...