Убытки уходящих иностранных компаний превысили $80 млрд — Reuters Западное издание пишет, что российские власти «разворачивают» сделки, сумма которых превышает $100 млн, и требуют увеличить дисконт на активы.
За всё надо платить, или... русские всегда возвращаются за своими деньгами
Комментарии
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Alexander Kozlov
Наша политика бить по хвостам. То же самое с побегом олигархов. Объявляют в розыск, когда денежки тю-тю, а клиент в Лондоне. А самое обидное, что то же самое в военных действиях. Только после ударов врага задумываемся, а это гибель людей. Наших людей.
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7 час.
alik3456 Джексон
Русские за водкой всегда возвращаются , чтоб забрать её... А за деньгами евреи бегают и канючат...
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7 час.
Александр Шилов
Очередная бредятина от афффтора. Но доля истины есть. Самое главное вовремя крикнуть держи вора когда тот уже убежал по этому и во время. Потому что уже не поймать.
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6 час.
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