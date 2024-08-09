МИД Парагвая попросило ускорить отъезд посла США из-за его заявлений

Руководитель Министерства иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано попросил Вашингтон ускорить отъезд посла США в южноамериканской республике из-за его заявления о введении санкций в отношении парагвайской компании.
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