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МИД Парагвая попросило ускорить отъезд посла США из-за его заявлений

МИД Парагвая попросило ускорить отъезд посла США из-за его заявлений

Руководитель Министерства иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано попросил Вашингтон ускорить отъезд посла США в южноамериканской республике из-за его заявления о введении санкций в отношении парагвайской компании.

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