Хабаровский край заинтересован в совместном бизнесе с Китаем

Хабаровский край заинтересован в развитии совместного бизнеса с Китаем. Губернатор региона Дмитрий Демешин заявил, что краевые власти больше не устраивает модель одностороннего ведения бизнеса с иностранными инвесторами, когда они ведут "свою игру".