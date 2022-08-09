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Ромелу Лукаку: «Мне плевать на звание лучшего бомбардира. Думаю только о скудетто с «Интером»

Ромелу Лукаку предпочел бы победу в Серии А званию лучшего бомбардира. «Нападающие в Серии А все сильны, но мне плевать на лучшего бомбардира, скажу вам честно.

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