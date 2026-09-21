В Барнауле откроются XII Всесибирские Мерзликинские чтения

Гости услышат стихотворения Леонида Мерзликина и песни на его произведения Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) примет XII Всесибирские Мерзликинские чтения.
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