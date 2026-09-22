«Чтобы не разбежались»: мобилизованных в ВСУ перевозят за решётками и под конвоем (ВИДЕО)

Офицер ВСУ показал, как мобилизованных украинцев везут в учебный центр. Чтобы будущие украинские боевики не разбежались по дороге, их перевозят в автобусах с решётками и под вооружённым конвоем.
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