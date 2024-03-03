Бракоделы, гонки и мафия: как братья Марторелли продавали УАЗы в Италии

— Во время испытаний УАЗ-469, — делился воспоминаниями с корреспондентом А. Евсеевым из «Известий» главный конструктор производственного объединения «АвтоУАЗ» Лев Адрианович Старцев, — сделали несколько снимков.
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