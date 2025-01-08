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Ивановские новости

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В 2024 году 28 семей Ивановской области оформили студенческий маткапитал

В 2024 году 28 семей Ивановской области оформили студенческий маткапитал

Мера поддержки действует только в Ивановском регионе и создана для молодых семей, впервые обучающихся в вузах и колледжах очноВ Ивановской области 28 молодых семей оформили сертификаты на региональный студенческий материнский капитал на сумму 1 млн рублей.

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