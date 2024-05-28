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Психолог Макарова назвала худшие места для отпуска, которые заберут вашу энергию

Психолог Макарова назвала худшие места для отпуска, которые заберут вашу энергию

Далеко не все готовы все предстоящее лето провести на даче или в деревне. Планируя отпуск, стоит заранее подумать, куда поехать отдыхать, чтобы поправить здоровье, в том числе — душевное, и куда — не стоит.

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