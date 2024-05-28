Психолог Макарова назвала худшие места для отпуска, которые заберут вашу энергию

Далеко не все готовы все предстоящее лето провести на даче или в деревне. Планируя отпуск, стоит заранее подумать, куда поехать отдыхать, чтобы поправить здоровье, в том числе — душевное, и куда — не стоит.
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