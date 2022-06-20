Медвежий угол

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Кадыров ответил на демарш Токаева: «Если есть союзник, он должен определиться»

Кадыров ответил на демарш Токаева: «Если есть союзник, он должен определиться»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором резко прокомментировал демарш на форуме в Санкт-Петербурге президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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