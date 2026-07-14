Несмотря на технологии, орловцы по-прежнему отправляют письма и деньги по почте

Старая добрая Почта России по-прежнему остаётся востребована среди населения Орловской области. В 2024 году было установлено 8 новых почтаматов, открыто 478 отделений почты, установлено 788 почтовых ящиков.
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