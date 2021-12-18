115 человек заболели коронавирусом в Удмуртии за минувшие сутки, 5 скончались

За сутки лаборатории республики провели 5 477 исследований на коронавирусную инфекцию. Положительные результаты получили 50 жителей Ижевска, 8 жителей Глазова, 7 жителей Воткинска, по 6 - Завьяловского и Каракулинского районов, по 5 человек в Камбарском, Юкаменском районах и в Сарапуле, 4 – в Увинском районе, по 3 жителей Воткинского, Игринского, Малопургинского и Шарканского районов, 2 жителей Сюмсинского района, по 1 случаю зарегистрировано в Балезинском, Красногорском, Можгинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах.