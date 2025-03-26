Актрисе Кире Найтли исполнилось 40 лет

Актеры Уилл Найтли и Шерман Макдональд хотели назвать свою дочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой, но при оформлении свидетельства о рождении Макдональд перепутала местами буквы i и e, так что имя получилось уникальным — Keira вместо Kiera (по-русски, впрочем, разницы нет).