Актрисе Кире Найтли исполнилось 40 лет

Актеры Уилл Найтли и Шерман Макдональд хотели назвать свою дочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой, но при оформлении свидетельства о рождении Макдональд перепутала местами буквы i и e, так что имя получилось уникальным — Keira вместо Kiera (по-русски, впрочем, разницы нет).
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