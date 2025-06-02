В Петербурге в понедельник ожидается теплая погода с вечерним дождем

Завтра возможны ливни с грозами Лето в Петербурге началось с довольно прохладной погоды – вчера максимальная температура днем составила всего +15…+16 градусов, что на один градус ниже нормы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии