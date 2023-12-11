Ученые нашли захоронение со следами западных финнов в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружено захоронение со следами присутствия в Поволжье в 1 веке н.э. западных финнов, такое открытие сделали ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии