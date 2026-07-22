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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелих Махмутоглу продлил сотрудничество с «Фенербахче» на 14-й сезон

36-летний капитан «Фенербахче» защитник Мелих Махмутоглу остался в клубе на 14-й сезон. С командой баскетболист завоевал 2 титула в Евролиге и 8 – в чемпионате Турции.

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