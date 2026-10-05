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Ремонт без боли в кошельке: 5 секретов, которые никому не заметны

Ремонт — это не только инвестиция в комфорт, но и испытание на прочность кошелька. Как сообщает Доктор Питер, многие начинают экономить на неправильных вещах, переплачивая за то, что не так уж и важно.

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