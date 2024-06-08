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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Круглый стол ´Белая Русь против табака. Мы за здоровое будущее´ прошел в Бобруйске.

Круглый стол ´Белая Русь против табака. Мы за здоровое будущее´ прошел в Бобруйске.

В Бобруйской городской поликлинике №1 круглый стол на тему ´Белая Русь против табака. Мы за здоровое будущее!´ собрал врачей, общественных деятелей, молодежь и неравнодушных жителей города, объединившихся в стремлении к здоровому образу жизни и отказу от табака.

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