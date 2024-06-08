Круглый стол ´Белая Русь против табака. Мы за здоровое будущее´ прошел в Бобруйске.

В Бобруйской городской поликлинике №1 круглый стол на тему ´Белая Русь против табака. Мы за здоровое будущее!´ собрал врачей, общественных деятелей, молодежь и неравнодушных жителей города, объединившихся в стремлении к здоровому образу жизни и отказу от табака.