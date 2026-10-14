Новосибирск 15 октября: дождь со снегом и −6 по ощущениям

В Новосибирске 15 октября ожидается пасмурная погода с дождём, переходящим в снег, и дневной температурой около +2 градусов, однако из-за северного ветра с порывами до 9 метров в секунду ощущаться будет как −6.
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