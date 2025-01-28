В омском аэропорту назвали дату старта чартеров в Турцию. Рейсы в Анталью будут выполняться трижды в неделю.
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В омском аэропорту назвали дату старта чартеров в Турцию. Рейсы в Анталью будут выполняться трижды в неделю.