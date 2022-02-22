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«Каролина» в овертайме победила «Филадельфию»

«Каролина» в овертайме победила «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» в овертайме победила «Филадельфию» со счетом 4:3. В составе «Харрикейнз» шайбы на свой счет записали Нино Нидеррайтер, Теуво Теравяйнен с передачи российского хоккеиста Андрея Свечникова, Винсент Трошек.

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