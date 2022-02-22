В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» в овертайме победила «Филадельфию» со счетом 4:3. В составе «Харрикейнз» шайбы на свой счет записали Нино Нидеррайтер, Теуво Теравяйнен с передачи российского хоккеиста Андрея Свечникова, Винсент Трошек.