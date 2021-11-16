Власть нашла лучший способ борьбы с преступлениями на национальной почве. Победу близка

Леонид

Гензик Колин Самые страшные преступления совершили большевики-сталинисты. Но их до сих пор не осудили. Надо начинать с этого!

На снимке мозги нарисованы...так тебе они не помогут, некуда их просунуть. Только в задницу, как малолетнему, бестолковому, либеральному дебилу с двумя пальцами.