Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.
Власть нашла лучший способ борьбы с преступлениями на национальной почве. Победу близка
Комментарии
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Леонид
Гензик Колин
Самые страшные преступления совершили большевики-сталинисты. Но их до сих пор не осудили. Надо начинать с этого!
На снимке мозги нарисованы...так тебе они не помогут, некуда их просунуть. Только в задницу, как малолетнему, бестолковому, либеральному дебилу с двумя пальцами.
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5 час.
3
Fesko Yury
Чего-то я не слышал о группах приезжих русских, избивающих кавказцев на Кавказе. А вот наоборот - пожалуйста!
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4 час.
4
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