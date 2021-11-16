Медвежий угол

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Власть нашла лучший способ борьбы с преступлениями на национальной почве. Победу близка

Власть нашла лучший способ борьбы с преступлениями на национальной почве. Победу близка

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Комментарии
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Леонид
Гензик Колин
Самые страшные преступления совершили большевики-сталинисты. Но их до сих пор не осудили. Надо начинать с этого!
На снимке мозги нарисованы...так тебе они не помогут, некуда их просунуть. Только в задницу, как малолетнему, бестолковому, либеральному дебилу с двумя пальцами.
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3
5 час.
Fesko Yury
Чего-то я не слышал о группах приезжих русских, избивающих кавказцев на Кавказе. А вот наоборот - пожалуйста!
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4
4 час.
Людмила Сорокина
а что они не кавказцы?,марсиане что ли?,тогда надо пи@деть их раз эти марсиане не понимают человеческого языка
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1 час.

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