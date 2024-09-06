Dennis Quaid's 'Reagan' Exceeds Box Office Expectations, Bringing In $10.3 Million Authored by Haika Mrema via The Epoch Times (emphasis ours), The biopic “Reagan” exceeded box office expectations after its release over Labor Day weekend.
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