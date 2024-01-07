Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков показал девочке из Москвы как проводится «Елка желаний» в российской армии

Главное командование Сухопутных войск уже традиционно в Новогодние дни исполняет желания детей военнослужащих своих подразделений, а особое внимание уделено семьям, родные которых выполняют задачи на передовой в ходе СВО.
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