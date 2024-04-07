«Таковы реалии»: перечислены варианты покупки авто при нехватке собственных средств

Не у всех россиян есть возможность приобрести автомобиль полностью за собственные средства, а несмотря на сокращение ассортимента и рост цен, граждане все равно стремятся приобрести собственный транспорт.
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