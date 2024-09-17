США сломали серба: Вучич отказал Путину. "Москва не сможет помочь, пока не вернёт Одессу"

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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александр почекунин
дерьмо этот вучичь никогда мне не нравился
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