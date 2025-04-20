Губерниев: биатлонистов пустят на Олимпиаду при урегулировании на Украине

Российских биатлонистов и лыжников пустят на Олимпиаду, "если случится то, о чем говорит весь мир". Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея в виду урегулирование конфликта на Украине.
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