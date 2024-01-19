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Названа причина аварийной посадки самолёта "Победы" в Новосибирске

Названа причина аварийной посадки самолёта "Победы" в Новосибирске

На борту лайнера, который летел из Москвы в Кемерово, было 179 пассажиров и 6 членов экипажа.Причиной аварийной посадки самолёта Boeing 737-800 в новосибирском аэропорту Толмачёво стал стал отказ измерения топливной системы.

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Комментарии
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КК
Константин Крутов
&quot;отказ измерения топливной системы&quot; - не по-русски. Отказ датчика измерения топлива.
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