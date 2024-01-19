Названа причина аварийной посадки самолёта "Победы" в Новосибирске

На борту лайнера, который летел из Москвы в Кемерово, было 179 пассажиров и 6 членов экипажа.Причиной аварийной посадки самолёта Boeing 737-800 в новосибирском аэропорту Толмачёво стал стал отказ измерения топливной системы.
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