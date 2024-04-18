Финансовая дилемма: названы риски сдачи квартиры в аренду пенсионером Ирэн ОрлонскаяПенсионер из России, который не трудоустроен и сдаёт своё жильё в аренду, сохранит право на пенсию без ущемления или отказа в индексации, поскольку продолжит оставаться в категории неработающих.