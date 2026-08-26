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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «График тренировок выстроен, цели поставлены. Пути назад, судя по всему, уже нет»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поделилась видео своей тренировки на льду.  Трусова возобновила карьеру после перерыва и рождения ребенка.

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