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«Не для кого здесь петь?» – Басков высказался об «изгнанных» из Европы российских артистах

«Не для кого здесь петь?» – Басков высказался об «изгнанных» из Европы российских артистах

После объявления специальной операции на Украине многие отечественные знаменитости, выступавшие за границей, остались  без работы.

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