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Новости Липецка

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В Липецке автобусы 12 и 28 изменят маршруты на Механизаторов с 3 сентября

В Липецке автобусы 12 и 28 изменят маршруты на Механизаторов с 3 сентября

Закроют три из четырёх полос на улице Механизаторов в Липецке на месяц для реконструкции тепловых сетей.

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