Резолюция ЦК КПК о дальнейшем углублении реформ предоставит более широкое пространство для тайваньских соотечественников и предприятий -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Соотечественники и предприятия с Тайваня получат лучшие условия и более широкое пространство для развития в континентальной части Китая благодаря недавно принятой резолюции ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации в китайском стиле.