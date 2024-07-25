Резолюция ЦК КПК о дальнейшем углублении реформ предоставит более широкое пространство для тайваньских соотечественников и предприятий -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Соотечественники и предприятия с Тайваня получат лучшие условия и более широкое пространство для развития в континентальной части Китая благодаря недавно принятой резолюции ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации в китайском стиле.
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