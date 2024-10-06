Средняя цена снизилась на 3,4% В России подешевели подержанные автомобили. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена на авто с пробегом в августе 2024 составила 1 миллион 475 тысяч рублей, что на 3,4% ниже прошлогодних показателей.